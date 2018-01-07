'Ahmedinejad tutuklandı' iddiası: Avukatından açıklama geldi

Eski İran Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad'ın tutuklandığı iddia edildi. İddianın dünya basınında yer bulmasının ardından Ahmedinejad’ın avukatında yalanlama geldi.

Eski İran Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad’ın Bushehr’de yaptığı konuşmadaki ifadeleriyle kargaşa çıkarmak ve daha fazla gösteri yapılmasına neden olmak suçlamalarıyla tutuklandığı iddia edildi.

El-Kuds El Arabi gazetesinin Tahran’daki “güvenilir kaynaklara” dayandırdığı habere göre İran otoriteleri Ahmedinejad’ı Dini lider Ali Hamaney’in de onayıyla ev hapsine almak istiyor.

2017 Aralık ayı sonlarında Bushehr kentine bir ziyaret gerçekleştiren Ahmedinejad İran’ın “yanlış yönetimin” ceremesini çektiğini, mevcut Cumhurbaşkanı Hassan Rouhani ve hükümetinin ülkeye sahip olduklarını sandığını ve halkın cahil olduğuna inandıklarını söylemişti.

AVUKATI: İDDİA DOĞRU DEĞİL

Öte yandan, Ahmedinejad’ın avukatı müvekkilinin gözaltına alındığı iddialarının doğru olmadığını söyledi.

Ahmedinejad’ın avukatı Adil Haydari, İran’ın yarı resmi İLNA Haber Ajansı’na yaptığı açıklamada, Ahmedinejad’ın tutuklandığına dair çıkan haberlerin gerçek olmadığını ifade etti.