Ahed Tamimi'nin kardeşine 14 ay hapis cezası

Ahed Tamimi'nin kardeşi Vaid Tamimi, İsrail tarafından 14 ay hapis cezasına çarptırıldı.

İsrail yönetimi, Filistinli direnişçi Ahed Tamimi'nin kardeşi Vaid Tamimi'nin "taş attığını" öne sürerek 14 ay hapis cezası verdi.

Tamimi'ye ayrıca 2 bin dolar para cezası da verilirken, İsrailli bir askerin elinin atılan taş sebebiyle yaralandığı iddia edildi.

Vaid Tamimi, "terör suçu" işlediği iddiasıyla 10 Mayıs'ta gözaltına alınmıştı.

Ahed Tamimi'nin 15 yaşındaki kuzeni Muhammed Tamimi ise, Aralık ayında İsrail askerleri tarafından başından plastik mermiyle vurulmuş, yapılan ameliyatta kafatasının bir bölümü alınmak zorunda kalmıştı.

İsrail'in Ahed Tamimi'nin ailesini gözetim altında tuttuğu ve aile üyelerine baskı uyguladığı biliniyor.