Ahed Tamimi'den Hizbullah lideri Nasrallah'a teşekkür mesajı

İsrail işgaline karşı Filistin direnişinin sembol isimlerinden 17 yaşındaki Ahed Tamimi, kendisini 'cesur ve gözüpek' olarak niteleyen Hizbullah lideri Hasan Nasrallah'a teşekkür etti.

Filistin direnişinin simgesi haline gelen 17 yaşındaki Ahed Tamimi, Hizbullah lideri Hasan Nasrallah'a teşekkür mesajı yayımladı.

Salı günü Lübnan televizyonunda yayımlanan bir video ile Nasrallah'a teşekkür eden Tamimi şunları kaydetti:

"Nasrallah'ın sözleri azmimizi artırıyor. Sadece benim değil, pek çok insanın azmini artırıyor. Çünkü ben halkı temsil ediyorum. Sadece kendimi değil, halkı ve davayı temsil ediyorum."

'ONUNLA GURUR DUYUYORUZ'

Sputnik'in aktardığına göre, Tamimi, Nasrallah için "Hepimiz onu destekliyor ve onunla gurur duyuyoruz" ifadesini kullandı. Tamimi, Hizbullah liderinin Filistinlileri daha güçlü kıldığını söyledi.

İsrail askerleri, Tamimi'yi 19 Aralık 2017'de Ramallah'ta ailesiyle yaşadığı eve baskın düzenledikten sonra gözaltına almıştı. 21 Mart'ta 8 ay hapis cezasına çarptırılan Tamimi, 29 Temmmuz'da cezaevinden çıkmıştı.