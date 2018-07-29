Ahed Tamimi: Hukuk okuyacağım çünkü işgal liderlerinin yargılanmasını istiyorum

İsrail tarafından tutuklandıktan 8 ay sonra serbest kalan Ahed Tamimi hukuk okuyacağını söyledi. Dün Beytüllahim'deki büyük duvarda sergilenen Ahed Tamimi'nin resmini çizen iki İtalyan sanatçıysa İsrail sınır polisi tarafından tutuklandı.

Sekiz aylık tutukluluğun ardından serbest bırakılan Filistinli 17 yaşındaki Ahed Tamimi “Umarım İsrail hapishanelerindeki Filistinli mahkumlar serbest bırakılıncaya kadar destek kampanyaları devam eder” dedi.

Ramallah'ın Nabi Salih köyünde sapanla kalem fırlatan bir maketin önünde açıklamalarda bulunan Ahed Tamimi, mücadelesinde yanında duran herkese teşekkür ettiğini belirtti. Filistinli mahkumlara destek veren her kampanyaya katılacağını açıklayan Tamimi, İsrail hapishanelerinde hâlâ çocuklar olduğunun altını çizdi.

Konuşmasında Büyük Geri Dönüş Yürüyüşü'nü düzenleyen Gazze halkını da selamlayan Tamimi, “Umarım İsrail hapishanelerindeki Filistinli mahkumlar serbest bırakılıncaya kadar destek kampanyaları devam eder” dedi. Tamimi, Kudüs'teki Han El-Ahmar sakinlerine ve Gazze halkına dayanışma mesajları gönderdi.

'ULUSLARARASI HUKUK OKUYACAĞIM'

İsrail’in lise eğitimini tamamlamasına engel olmaya çalıştığını anlatan Tamimi, “Gözaltındayken lise eğitimimi kaybedeceğimi düşünüyordum ama çalışmalara devam ettim. Uluslararası hukuk okuyacağım, çünkü İsrail işgal liderlerinin yargılanmasını istiyorum” dedi.

İsrail medyasını boykot ettiğini ve soracakları sorulara cevap vermeyeceğini söyleyen Tamimi, İsrail medyasının onu ve Filistin halkını terörist gibi gösterdiğini hatırlattı.

ERDOĞAN'DAN TAMİMİ'YE TELEFON

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın Ahed Tamimi'yi telefonla arayarak "cesaretinden ve mücadele azminden" dolayı tebrik ettiği kaydedildi.

AHED TAMİMİ'NİN RESMİNİ ÇİZEN İKİ İTALYAN SANATÇI TUTUKLANDI

Öte yandan Beytüllahim’deki ayrım duvarına Tamimi'nin resmini çizen iki İtalyan sanatçı İsrail polisi tarafından tutuklandı.

İsrail Emniyet Genel Müdürü konuyla ilgili bir açıklama yapmazken, Filistin Kurtuluş Örgütü Twitter üzerinden iki İtalyan ressam ve onlara eşlik eden iki Filistinlinin İsrail polisi tarafından tutuklandıklarını duyurdu.