AGİT'ten seçimlere 372 gözlemci

Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı’nın (AGİT) 24 Haziran’da yapılacak seçimlere 372 gözlemci göndereceği açıklandı.

Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı Demokratik Kurumlar ve İnsan Hakları Bürosu, Türkiye'de 24 Haziran'da gerçekleşecek olan erken seçimler için ülkeye 372 gözlemci göndereceğini duyurdu. Gözlemci ekibinden 22 kişinin Türkiye'de uzun süre kalarak seçim sürecini takip edeceği, diğer 350 kişinin ise seçimlerin gerçekleşeceği 24 Haziran'da görevde olacakları kaydedildi.

AGİT, 16 Nisan referandumunu 11 uzun dönemli ve 24 kısa dönemli uzman ile takip etmişti. Gözlemci sayısındaki artış sebebinin seçim sisteminde yakın zamanda yapılan değişiklikler olduğu belirtildi.