Afrin'e Suriye kontrolündeki bölgeler üzerinden destek

YPG, Suriye hükümeti kontrolündeki bölgeleri kullanarak Afrin'e destek kuvvet gönderdi.

Suriye hükümeti kontrolündeki bölgeler üzerinden Afrin'e takviye kuvvet gönderildiği söyleniyor. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Afrin operasyonunun yaklaştığı yönünde açıklamalarda bulunmuştu.

Al Masdar'ın haberine göre YPG güçleri Afrin'e Halep üzerinden takviye kuvvet getirdi.

YPG kontrolündeki diğer bölgelerden ayrı olan Afrin'in, yalnızca Türkiye destekli güçler ve Suriye hükümetiyle sınırı bulunuyor.

Ülkedeki ABD varlığına dair anlaşmazlıklarına karşın, Suriye hükümetiyle YPG Haseke-Halep yolunu birlikte kullanıyor.