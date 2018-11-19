'Afrin’deki TSK operasyonunda 25 ölü'

Afrin’de TSK ve desteklediği gruplar tarafından dün sabah başlatılan operasyonda 25 kişinin öldüğü, onlarca kişinin yaralandığı bildirildi.
Al Masdar’ın haberine göre, cihatçı gruplardan El Safavi’nin liderlerinden biri olan Mahmud Azezi de operasyon kapsamındaki çatışmalarda öldü.
TSK’nin operasyonunun bölgede soygun ve gasp olaylarına karışan gruplara karşı başlatıldığı belirtilirken, Suriye İnsan Hakları Gözlemevi’nden yapılan açıklamada çatışmalarda 25 kişinin öldüğü, onlarca kişinin yaralandığı bildirildi.
ANF’nin haberine göreyse TSK operasyonda Ahrar Şarkiya ve Hurras ed-Din gibi grupları hedef aldı.