Afrin'de cihatçılar arası iç çatışma: ÖSO grupları birbirine girdi

Afrin'de Ahrar'uş Şarkiye ile Hamza Tugayı arasında çıkan çatışmaların ardından, Ahrar'uş Şarkiye Hamza Tugayı'nın 200 kadar üyesini tutukladı.

Afrin'de Hamza Tugayı üyelerinin, Ahrar'uş Şarkiye'ye bağlı bir kişiye suikast düzenlemesinin ardından iki grup arasında çatışmalar yaşandı.

En az 10 cihatçının öldüğü çatışmaların ardından, Ahrar'uş Şarkiye üyeleri Hamza Tugayı'nın El Bab'da bulunan karargahına baskın gerçekleştirdi.

6 MADDELİK ANLAŞMA

200 kadar Hamza Tugayı üyesini tutuklayan Ahrar'uş Şarkiye, tutuklanan ÖSO üyelerinin görüntülerini yayımladı.

Çatışmaların yükselmesi üzerine iki grubun liderlerinin Türkiye'nin aracılığıyla buluştuğu ve 6 maddelik bir anlaşma imzaladığı bildirildi.

GÖRÜŞMELERE TSK DE KATILDI

Anlaşmaya göre iki tarafın da çatışmaya son vermesi, sivillere zarar veren kişileri teslim etmesi, iki taraftan tutuklu bulunan kişilerin serbest bırakılması ve serbest bırakılan cihatçılara silahlarının geri verilmesi, çatışmalarla ele geçirilen yerlerin karşılıklı olarak bırakılması öngörülüyor.

Görüşmelere Mutasım Tugayı, Şam Cephesi, Sultan Murad Tugayı ve TSK'den bir yetkilinin katıldığı söyleniyor.

Ahrar'uş Şarkiye üyelerinin Hamza Tugayı üyelerini tutuklama görüntüleri: