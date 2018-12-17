Afrin'de bombalı saldırı: En az 9 kişi yaşamını yitirdi

TSK ve ÖSO kontrolündeki Afrin'de meydana gelen bombalı saldırıda 9 kişi yaşamını yitirdi.

Suriye'nin Afrin vilayetinde bir sebze pazarında bomba yüklü bir aracın infilak etmesi sonucu en az 9 kişinin hayatını kaybettiği öğrenildi.

Reuters'e konuşan kaynaklar, sivillerin bulunduğu kalabalık pazarın dışında park edilmiş bir aracın infilak ettiğini söyledi.

AFP'nin haberine göre, Suriye İnsan Hakları Gözlemevi'nin yöneticisi Rami Abdulrahman saldırıda "5 sivil ve 4 savaşçının öldüğü" bilgisini verdi.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO), Afrin'e düzenlenen "Zeytin Dalı Harekâtı" sonrası bölgeyi kontrol altına almıştı.