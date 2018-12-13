Afrin'de bir asker açılan ateş sonucu yaşamını yitirdi

Türk Silahlı Kuvvetleri, Tel Rıfat bölgesinden açılan taciz ateşi sonucunda Afrin’de görevli bir askerin yaşamını yitirdiğini duyurdu.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Tel Rıfat bölgesinden açılan taciz ateşi sonucunda Afrin’de görevli bir askerin yaşamını yitirdiğini duyurdu.

TSK'den yapılan yazılı açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Afrin bölgesinde görevli unsurlarımıza PKK/YPG’li teröristler tarafından Tel Rıfat bölgesinden yapılan taciz atışları neticesinde bir kahraman silah arkadaşımız şehit olmuştur. Yapılan tacize bölgedeki TSK unsurları tarafından derhal cevap verilmiş ve belirlenen terörist hedefleri yoğun ateş altına alınmıştır. Bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz."

Al Masdar News'e göre ise, TSK'nın Halep’in kuzeyinde yer alan Tel Rıfat'ı hedef alarak başlattığı top atışlarında YPG güçlerinin yanı sıra Suriye ordusu da hedef alındı. Suriye ordusu da topçu ateşiyle karşılık verdi.

Halep’ten bir askeri kaynak, TSK saldırısının ardından Suriye ordusunun teyakkuza geçerek geçici sınır hattına yöneldiğini bildirdi.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, dün yaptığı konuşmada Fırat'ın doğusunda askeri operasyon başlatılacağını duyurmuştu.