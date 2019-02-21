Afrin ve Deyrezzor'da patlama: Çok sayıda ölü var

Suriye'nin Afrin ve Deyrezzor kentlerinde meydana gelen bombalı saldırılarda çok sayıda kişi hayatını kaybetti.

TSK ve ÖSO kontrolünde olan Suriye’nin Afrin kentinde, bir hastane yakınlarında öğleden sonra bomba yüklü araç infilak etti.

Afrin'in Villalar Caddesi'nde meydana gelen bombalı araç saldırısında, ilk belirlemelere göre iki sivilin öldüğü, 23 sivilin yaralandığı bildirildi. Çevredeki ev ve iş yerlerinde hasara yol açan saldırıda yaralananlar, ambulanslarla kaldırıldıkları hastanelerde tedaviye alındı.

Suriye Deyrezzor'da da bomba yüklü bir aracın patlatılması sırasında en az 20 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

AFP'nin İngiltere merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi açıklamasına dayandırdığı haberine göre, saldırı Deyrezzor'da Suriye Demokratik Güçleri (SDG) kontrolündeki bölgede bulunan Şeheil yerleşimi yakınlarında meydana geldi.

Bomba yüklü bir aracın uzaktan kumandayla patlatılması sonucunda El Ömer Petrol Kampı'nda çalışan 14 kişinin ve 6 SDG üyesinin hayatını kaybettiği duyuruldu.