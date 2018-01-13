Afrika ülkeleri Trump'ın özür dilemesini bekliyor

ABD Başkanı Donald Trump’ın Afrika ülkeleri için ''bok çukuru'' demesine tepkiler büyüyor. 54 Afrika ülkesi ABD Başkanından söz konusu ifadeler için özür dilemesini talep etti.

ABD Başkanı Donald Trump’ın kullandığı ''bok çukuru'' ifadesine, 54 Afrika ülkesi de tepki göstererek Trump'ın özür dilemesini talep etti.

Deutsche Welle Türkçe'nin haberine göre, 54 Afrika ülkesinin Birleşmiş Milletler temsilcilerinin New York’ta ABD Başkanı Donald Trump’ın Afrika ülkelerine yönelik kullandığı iddia edilen aşağılayıcı ifadeleri görüşmek üzere olağanüstü toplandığı belirtildi.

Toplantı sonrası yaptıkları açıklamada, "ABD Başkanının iğrenç, ırkçı ve yabancı düşmanı açıklamalarından dolayı derinden sarsılmış olduklarını'' belirterek, ''Trump’ın medyada yer bulan ifadelerini şiddetle kınadıklarını ve ABD Başkanından özür talep ettiklerini" söylediler. Açıklamada ayrıca ülkelerin ''ABD hükümetinin Afrika ve Afrika kökenlilere karşı duruşu; kıtayı ve siyahileri kötüleme eğiliminin artmasından endişe duydukları" ifadelerine yer verildi.

Trump'ın Perşembe günü Beyaz Saray'da Kongre üyeleriyle göç reformu hakkında gerçekleştirdiği bir toplantıda Afrika ülkeleri ile Haiti ve El Salvador için, "Niye bu bok çukuru ülkelerdeki tüm insanların buraya gelmesine izin veriyoruz ki" dediği iddia edilmişti.

ABD Başkanı Trump ise iddiaları kısmen yalanlamıştı.