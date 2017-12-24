Afrika Birliği'nden Somali’nin güvenliği ve AMISOM’un finansman eksikliği konusunda uyarı

Somali’deki Afrika Birliği Komisyon Başkanı’nın Özel Temsilcisi Francisco Madero, finansman eksikliğinin Somali güvenlik güçlerini ve AMISOM olarak bilinen Afrika Birliği güçlerinin operasyonlarının önünde engel teşkil ettiğini duyurdu.

Somali’deki Afrika Birliği Komisyon Başkanı’nın Özel Temsilcisi Francisco Madero, Kenya’nın başkenti Nairobi’de perşembe günü düzenlenen basın toplantısında “Finansman olmaksızın sınırlı güvenlik tedbirleri alabiliriz” dedi.

Madero ayrıca AMISOM güçlerinin, Eş-Şebab militanları tarafından halen kontrol altında tuttuğu toprakları geri almak için askeri operasyonlarında desteğe ihtiyaç duyduğuna dikkat çekti.

Militanların elinde tuttuğu toprakları geri almak için acilen desteğe ihtiyaç olduğunu söyleyen Madero, “Askeri aladaki eksiklikler ve diğer lojistik sorunlarından dolayı AMISOM’un askeri operasyonları yürütmesi imkânsız hale geldi” ifadesini kullandı.

Öte yandan Somali’nin başkenti Mogadişu’nun Belediye Başkanı Sabit Abdi Muhammed, 1963 yılında çıkarılan 2 sayılı yasa uyarınca güvenlik güçlerinin yönetiminin Benadir eyaletine teslim edilmesi için çağrıda bulundu.

Sabit, polis güçlerinin kuruluşunun 74. yıldönümü münasebetiyle yaptığı açıklamada Benadir eyaletinin güvenlik güçleri üzerindeki hâkimiyetinin benimsenmesi istedi ve Mogadişu halkı ile işbirliği başlatılması talebini yineledi. Bu hamleyle başkentin iki bölgesinde sivilleri hedef alan patlamaları engellemeyi amaçladığını söyledi.