Afrika Birliği, Sudan’ın üyeliğini askıya aldı

Sudan’da ordunun göstericilere saldırısında en az 108 kişinin öldürüldüğü açıklanırken Afrika Birliği Sudan’ın üyeliğini askıya aldığını duyurdu.

Sudan’da 11 Nisan’da darbe ile yönetime gelen ordunun hafta başında başkent Hartum’da eylemlerini sürdüren halka ateş açması sonucu ölenlerin sayısının 108’e çıktığı belirtilirken, Afrika Birliği ülkenin üyeliğini askıya aldığını açıkladı.

Afrika Birliği Barış ve Güvenlik Konseyi, Sudan’ın üyeliğini askıya aldığını bugün Twitter hesabından yaptığı açıklamayla duyurdu.

Açıklamada Sudan’ın birlik faaliyetlerine katılımının “sivillerin idaresinde bir geçiş otoritesi etkili bir biçimde kurulana kadar” durdurulduğu belirtildi.

Konsey bugün Etiyopya’nın başkenti Addis Ababa’da Sudan gündemiyle toplanmıştı. Afrika Birliği Sudan’daki katliama uzun süre kayıtsız kalmakla suçlanıyor.

Sudan Doktorlar Komitesi’nden yapılan açıklamaya göre pazartesi günü başkent Hartum’da göstericilere yönelik saldırıda en az 108 kişi öldü, 500’ün üzerinde kişi yaralandı. Sudan Sağlık Bakanlığı ise ölü sayısını 61 olarak açıklıyor.



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