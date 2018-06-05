AFP: YPG askeri danışmanları Menbiç'ten çekildi

YPG, 'askeri danışmanlarının' Menbiç'ten çekildiğini duyurdu.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile ABD'li mevkidaşı Mike Pompeo arasındaki görüşmenin ardından Menbiç için yol haritasının belirlendiği açıklanmıştı.

AFP'nin haberine göre YPG tarafından yapılan açıklamada YPG "askeri danışmanlarının" Suriye'nin Menbiç kentinden çekildiği duyuruldu.

Dışişleri Bakanlığı açıklamasında Pompeo-Çavuşoğlu görüşmesindeki Menbiç kararı için şöyle denmişti:

"İki Bakan, Suriye konulu Ortak Çalışma Grubu'nun Menbiç’te güvenlik ve istikrarın sağlanması için adımların atılmasını da içerecek şekilde, Suriye’de ortak çıkarları ilgilendiren konularda ikili işbirliğimizin geleceğine ilişkin tavsiyelerini değerlendirmiştir.

İki Bakan, bu amaç doğrultusunda bir yol haritasını onaylamış ve sahadaki gelişmelerin yakından takip edilmesine ilişkin mutabakatlarını yansıtacak şekilde haritanın uygulanması hususundaki ortak taahhütlerini vurgulamıştır."