Afganistan'daki ABD saldırısında 16'sı çocuk 30 sivil hayatını kaybetti

ABD Ordusuna ait savaş uçaklarının Afganistan'da gerçekeleştirdiği hava saldırısında 16'sı çocuk en az 30 sivi hayatını kaybetti. Başkent Kabil'de meydana gelen bombalı saldırda ise en 10 kişinin öldüğü bildirildi. Afganistan'da 17 yıldır süren işgalde her gün ortalama 45 kişinin hayatını kaybettiği tahmin ediliyor.

ABD Ordusuna ait savaş uçakları, geçtiğimiz gün Afganistan’ın güneyinde yer alan Helmand vilayetinde gerçekleştirdikleri hava saldırısında 16’sı çocuk olmak üzere en az 30 sivilin ölümüne yol açtı.

Helmand eyalet Valisi Muhammed Yasin Han, yaptığı açıklamada, bölgede Taliban militanlarına karşı yürütülen bir operasyon sırasında ABD'den hava desteği istendiği, bunun üzerine gerçekleşen bombardımanda çok sayıda sivilin hayatını kaybettiği kaydedildi.

NATO: HABERİMİZ YOKTU

NATO’dan yapılan açıklamada "Karada görev yapan birliklerimiz, militanların kullandığı evin sadece çatışma mevkisi olarak kullanıldığı düşüncesiyle hareket etti. Burada sivillerin bulunduğundan habersizlerdi." ifadelerini kullandı.

BOMBALI SALDIRI: EN AZ 10 ÖLÜ

Bugün gerçekleşen bir başka olayda ise başkent Kabil’de patlayıcı yüklü bir aracın infilak etmesi sonucunda en az 10 kişinin öldüğü, 19 kişinin de yaralandığı bildirildi.

ABD ordusunun yılın başından bu yana 5 bin 213 saldırı gerçekleştirdiği Afganistan’da sivil ölümlerinin rekor kırdığı belirtiliyor.

HER GÜN 45 KİŞİ HAYATINI KAYBEDİYOR

ABD Başkanı Donald Trump’ın “yeni” politikalarına karşın Taliban’ın hala zayıflatılamadığı ülkede örgütün kontrol ettiği alanın yüzde 50’nin üzerinde olduğu tahmin ediliyor.

Taliban saldırılarında günde ortalama 45 polis ve asker öldürüldüğü belirtiliyor. 17 yıldır süren işgal sebebiyle en az 3 milyon Afgan ülkesini terk etmek zorunda kaldı.