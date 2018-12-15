Afganistan'daki ABD saldırısında 12'si çocuk 20 sivil hayatını kaybetti

ABD’nin Afganistan’da düzenlediği hava saldırılarında 12’si çocuk 20 sivil hayatını kaybetti.

ABD uçaklarının Taliban hedeflerine düzenlediği hava saldırılarında Afganistan’ın doğusunda yer alan Kunar kentinde 8’i kadın, 12’si çocuk olmak üzere 20 sivil hayatını kaybetti, 15 kişi de yaralandı.

Afganistan’ın güneyindeki Helmand bölgesinde üst düzey Taliban komutanlarını hedef aldığı belirtilen saldırılar sonucunda gerçekleşen sivil ölümleri, NATO ve ABD'den yapılan açıklamalarda kabul edilmedi.

Taliban’ın sivilleri kalkan olarak kullanmaya devam ettiğini belirten NATO misyonu sözcüsü, bazı sivillerin yaralandığını kabul ederek, ölüm haberlerini yalanladı.

Birleşmiş Milletler verilerine göre 2018’in ilk 9 ayında ABD ve Afgan güçlerinin hava saldırılarında 313 sivil hayatını kaybederken 316 kişi de yaralandı. Sivil ölümlerinin 2017’nin aynı dönemindeki verilere göre yüzde 39 arttığı görülüyor. Toplam sivil ölüm sayısının 8 binin üzerinde olduğu tahmin ediliyor.