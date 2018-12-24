Afganistan’daki ABD kuvvetleri komutanı: Geri çekilme emri almadım

ABD’nin Afganistan’daki kuvvetlerinin komutanı Scott Miller dün yaptığı açıklamada herhangi bir geri çekilme emri almadığını açıkladı. Miller'ın açıklamaları bugün NATO tarafından da doğrulandı.

ABD’nin Afganistan’daki silahlı kuvvetlerinin komutanı general Scott Miller dün yaptığı açıklamada birliklerinin geri çekilmesi için herhangi bir talimat almadığını söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump’ın geçen hafta içi Suriye’den çekilme kararını açıklamasının ardından AFP’ye konuşan bir ABD’li yetkili, Trump’ın Afganistan’da da 14 bin askerin yaklaşık yarısını geri çekme kararı aldığını söylemişti. Beyaz Saray’dan sözkonusu habere ilişkin bir doğrulama ise gelmemişti.

Miller dün yaptığı açıklamada konuya dair hiçbir emir almadığını ve hiçbir değişikliğin olmadığını söyledi.

Afganistan’ın doğusunda Nangarhar bölgesi valisiyle yaptığı görüşme sonrası Tolo News’a konuşan Miller “Ancak öyle bir emir alırsam da burada güvenlik güçleriyle birlikte olacağımızı bilmeniz önemli. Biraz küçülmek zorunda kalsak da sorun yaşanmayacak” dedi.

Aynı zamanda Afganistan’daki NATO güçlerinin de komutanı olan Miller’ın açıklamaları bugün Kabil’deki NATO misyonu tarafından da doğrulandı.

