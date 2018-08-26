Afganistan'da üst düzey istifalar

Afganistan'da içişleri ve savunma bakanının da aralarında olduğu üst düzey isimler istifa etti.

Afganistan hükümeti üst düzey dört güvenlik yetkilisinin istifa ettiğini doğruladı. İstifa eden isimler arasında ulusal güvenlik danışmanı Hanif Atmer de bulunuyor.

İstifa eden insanların yönetimle güvenlik politikaları konusunda "ciddi farklılıklar" yaşadıkları bildiriliyor.

Afganistan Savunma Bakanı ve Afganistan İçişleri Bakanı'nın da istifa ettiği kaydediliyor.

Afganistan geçtiğimiz aylarda yüzlerce kişinin öldüğü saldırılara sahne olmuştu. Ülkenin önemli bir bölümünün Taliban ve diğer cihatçı örgütlerin kontrolünde olduğu biliniyor.

İstifaların cihatçı örgütlerle mücadeleyi zorlaştırabileceği söyleniyor.