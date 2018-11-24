Afganistan'da 'Ulema Konseyi' başkanına suikast

Afganistan’da Ulema Konseyi’nin Kabil’deki başkanı Mevlevi Abdülbeşir Hakkani bugün düzenlenen bir suikastla öldürüldü.

Afganistan’ın Ulema Konseyi'nin Kabil başkanı Mevlevi Abdülbeşir Hakkani bugün düzenlenen bir suikastla öldürüldü. Suikast dört gün önce Ulema Konseyi’nde yapılan Mevlit Kandili etkinliğine düzenlenen ve 55 kişinin öldüğü, 90 kişinin yaralandığı intihar saldırısının ardından geldi.

Reuters’ın haberine göre Hakkani’nin cesedi Kabil’de bir yerleşim yerinde bulundu.

Ulema Konseyi Afganistan’da devletin finanse ettiği özerk bir dini kuruluş olarak biliniyor. 2002’de Taliban’ın düşürülmesinin ardından kurulan bu yapının ülkenin 24 bölgesinde şubesi bulunuyor. Ulema Konseyi’nin 2 bin 500’ün üzerinde üyesi arasında Sünni ve Şii din adamlarının olduğu belirtiliyor.

Hükümete dini konularda danışmanlık yapan ve dinsel törenleri düzenleyen konsey Taliban tarafından “Batı destekli hükümetin kuklaları” olarak görülüyor.

Afganistan’da dün de Host vilayetinde bir askeri üs içinde bulunan camiye düzenlenen intihar saldırısında çoğu asker 27 kişi ölmüştü.