Afganistan'da Taliban saldırısı: 9 asker ve polis öldürüldü

Afgan güvenlik güçlerini hedef alan Taliban, 9 asker ve polisi öldürdü.

Saldırılarını artırarak sürdüren Taliban, yine Afgan güvenlik güçlerini hedef aldı. Yapılan saldırıda en az 9 asker ve polisin öldürüldüğü açıklandı.

Taliban'ın saldırdığı yerler arasında Ferah kentindeki bir askeri kontrol noktasının bulunduğu bildiriliyor.

Yerel yetkili Muhammed Nasır Mehri'nin açıklamasına göre askeri hedefe saldıran Taliban üyelerinden altısı öldürüldü, üçü yaralandı.

Bölgeye takviye kuvvetlerin gelmesiyle birlikte kontrolün yeniden sağlandığı açıklandı.

Polislere yapılan saldırınınsa Gazne kentinde gerçekleştiği, saatler süren çatışmalarda Taliban üyelerinin havan ve güdümlü roketler kullandığı bildirildi.

Taliban, Gazne'deki saldırıyı üstlenen bir açıklama yayımladı.

Dün gerçekleştirilen Taliban saldırılarında 18 asker ve polis öldürülmüştü.