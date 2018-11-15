Afganistan'da Taliban saldırısı: 30 polis hayatını kaybetti

Afganistan'da Taliban tarafından gerçekleştirilen saldırı sonucunda 30 polis yaşamını yitirdi.

Afgan yetkililer Taliban'ın Ferah'ın batısında saldırı gerçekleştirdiğini duyurdu.

Açıklamaya göre karakola yapılan saldırıda 30 polis yaşamını yitirdi. Saldırıyla başlayan çatışmalar dört saat boyunca devam etti.

Bölgenin polis yetkilisi Abdül Cabbar'ın da öldürülen isimler arasında olduğu belirtiliyor.

Taliban üyeleri saldırının ardından karakoldaki silah ve mühimmatı da alarak kaçmayı başardı.

Afgan güçlerinin karşı saldırısı sonucunda 17 Taliban üyesi öldürüldü. Taliban saldırıları bahar aylarından beri yoğun olarak devam ediyor. Verilen rakamlara göre günde 45 polis ve asker öldürülüyor.