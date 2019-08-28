Afganistan'da Taliban saldırısı: 11 ölü

Afganistan'ın kuzeyindeki Cüzcan vilayetinde Taliban militanlarının bir korucu karakoluna düzenlediği saldırıda biri korucu komutanı olmak üzere 11 kişi yaşamını yitirdi.

Afganistan'ın kuzeyindeki Cüzcan vilayetinde Taliban militanlarının bir korucu karakoluna düzenlediği saldırıda biri korucu komutanı olmak üzere 11 kişi yaşamını yitirdi. Faizabad şehri Kaymakamı Alif Şah, Faizabad ilçesine bağlı Gögeldaş köyündeki korucu karakoluna saldırmasının ardından çatışma çıktığını açıkladı. Bir korucu komutanı ve 10 korucunun yaşamını yitirdiğini belirten Şah, çatışmada militanların da kayıp verdiğini söyledi. Taliban, saldırı sonucu karakol kontrolünün kendilerine geçtiğini iddia etti.