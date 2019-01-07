Afganistan'da Taliban saldırıları: 5 sivil, 21 güvenlik görevlisi öldü

Afganistan'da Taliban militanlarının bazı polis noktalarına saldırması sonucu en az 21 güvenlik görevlisinin öldüğü bildirildi. Paktika kentinde meydana gelen patlamadaysa 5 sivil öldü, 8 sivil yaralandı.

Afganistan'ın batısındaki bazı polis noktalarına Taliban militanlarının saldırması sonucu en az 21 güvenlik görevlisi hayatını kaybetti.

Türkmenistan sınırında yer alan Badğis kentindeki iki farklı kontrol noktasına saldırı düzenlediği belirtilen militanların, 14 polis ile hükümet yanlısı 7 koruma görevlisini öldürdüğü aktarıldı.

Euronews'da yer alan habere göre, Badğis İl Konseyi Başkanı Abdül Aziz Bek, saldırılarda 9 güvenlik görevlisinin de yaralandığını bildirdi.

Badğis Valiliği Sözcüsü Cemşid Şahabi de çatışmalar sırasında 15 Taliban üyesinin öldürüldüğünü, 10 militanın da yaralandığını dile getirdi.

Taliban sözcüsü Kari Yusuf Ahmedi ise Taliban saldırısında en az 34 polis ile koruma görevlisinin öldürüldüğünü çok sayıda mühimmata da el koyduklarını öne sürdü.

Ülkenin doğusundaki Paktika kentinde meydana gelen patlamadaysa 5 sivil hayatını kaybetti, 8 sivil de yaralandı.

Paktika Valiliği yetkilisi Muhammed Rasul Adil, infilak eden bombanın Taliban militanları tarafından köyün girişine konulduğunu dile getirdi.