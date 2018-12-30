Afganistan'da seçim yapılamıyor: 3 ay erteleme kararı

Afganistan'da başkanlık seçimleri üç ay daha ertelendi. Ertelemeye sebep olarak 'teknik sorunlar' gösterildi.

Afganistan başkanlık seçimleri üç ay ertelenerek 20 Temmuz'a alındı. Ertelemeye sebep olarak "kayıtlardaki gecikmeler" ve "teknik sorunlar" gösterildi. Ertelemeye dair açıklamada Afganistan seçim komisyonunun "meclis seçimlerinde yaşanan sorunların yinelenmesini istemediği" belirtiliyor. Nisan ayında yapılması planlanan seçimlerin ABD ve Afganistan yönetimiyle, Taliban arasında başlayan görüşmeler sebebiyle de zora girdiği biliniyor. Meclis seçimleri sırasında Taliban seçim merkezlerine saldırılar gerçekleştirmişti. Afganistan'dan çekilme planı yapan ABD, Taliban ile görüşmeleri sürdürüyor.