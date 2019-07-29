Afganistan'da seçim süreci kanlı başladı

Afganistan'da 28 Eylül'de yapılacak cumhurbaşkanlığı seçiminde Emrullah Salih'in seçim kampanyasını yürüttüğü ofise düzenlenen silahlı ve bombalı saldırıda en az 3 kişinin hayatını kaybettiği, 20 kişinin yaralandığı açıklandı. Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

Afganistan'da 28 Eylül'de yapılacak cumhurbaşkanlığı seçiminde Cumhurbaşkanı Eşref Gani'nin birinci yardımcısı olarak aday gösterdiği Emrullah Salih'in seçim kampanyasını yürüttüğü ofise düzenlenen silahlı ve bombalı saldırıda en az 3 kişinin hayatını kaybettiği, 20 kişinin yaralandığı açıklandı. Saldırıyı henüz üstlenen olmadı. ToloNews'da yer alan habere göre, İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Nusrat Rahimi, bomba yüklü araçla gerçekleşen saldırının ardından 4 silahlı saldırganın Salih'in seçim bürosunun bulunduğu binaya girdiğini doğruladı. Saldırıya ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Cumhurbaşkanı Eşref Gani de Salih'in durumunun iyi olduğunu söyledi. Olayın gerçekleştiği bölgedeki evlerinde mahsur kalan 40'tan fazla ailenin de Afgan güvenlik güçleri tarafından tahliye edildiği aktarıldı. Afganistan'da 28 Eylül'de yapılacak cumhurbaşkanlığı seçiminde kampanya süreci bugün resmen başlamıştı.