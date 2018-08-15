Afganistan'da savaş sürüyor: Beğlan ve Gazni'de çatışmalar

Taliban'ın geçtiğimiz hafta başlattığı saldırı sürüyor. Afgan güvenlik güçlerini hedef alan saldırılarda yüzlerce kişinin yaşamını yitirdiği belirtiliyor.

Taliban'ın geçtiğimiz hafta Cuma günü, Kabil-Kandahar otobanının üzerinde bulunan ve stratejik bir nokta olduğu belirtilen Gazni şehrine saldırı başlatmış ve bir süreliğine şehirde hakimiyet kurmayı başarmıştı.

Yoğun sokak çatışmalarının ardından Afgan güvenlik güçleri tarafından şehrin çeperlerine itilen Taliban, beş gün süren çatışmaların ardından güçlerini başka bölgelere kaydırmıştı.

Bugün sabahın erken saatlerinde Taliban militanları, Afganistan'ın pancar üretiminin merkezi olduğu belirtilen, ekonomik açıdan önemli Beğlan şehrindeki bir askeri üssü bastı. Saldırıda en az 40 askerin ve polisin yaşamını yitirdiği bildirildi. Ülkenin kuzeyindeki Beğlan'da yaşanan çatışmanın ardından, Taliban militanlarının polis kontrol noktalarını ateşe verdiği ifade edildi.

'150'YE YAKIN SİVİL YAŞAMINI YİTİRDİ'

Afganistan Savunma Bakanı Tarık Şah Behrami, Pazartesi günü, 100'ün üzerinde güvenlik güçleri mensubunun, "20-30 arasında sivilin" ve 194 Taliban militanının Gazni'deki çatışmalarda yaşamını yitirdiğini açıklamıştı.

Birleşmiş Milletler ise çatışmalarda ölen sivil sayısının "Doğrulanmamış tahminlere göre 110-150 arasında olduğunu" duyurmuştu.

Saldırıda Taliban'ın top ve ağır silahlar da kullanıldığı belirtilirken, şehirdeki hastanenin yaralılarla ve yaşamını yitiren yakınlarını teşhis etmek için gelen ailelerle dolduğu aktarılıyor.

TALİBAN SALDIRILARINI YOĞUNLAŞTIRDI

Afganistan'ın güneyini elinde tutan Taliban'ın, ülkenin farklı yerlerinde güvenlik güçlerine dönük saldırıları sürüyor.

Yine bu sabah, Taliban'ın, ülkenin güneyinde yer alan Zabul şehrindeki polis noktalarına düzenlediği saldırıda, resmi açıklamaya göre 4 polis ve 7 militan yaşamını yitirdi.

Son yıllarda Taliban'ın Afganistan güvenlik güçlerini hedef alan saldırılarının günlük bir olay haline geldiği belirtilirken, örgütün etkisini arttırdığı ve Gazni saldırısının ABD'yle olası barış müzakereleri öncesinde güç göstermeye dönük olduğu değerlendirmesi yapılıyor.