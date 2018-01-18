Afganistan'da savaş mağduru aileler kamplara sığınıyor

Taliban ve IŞİD arasında süren savaş ve ardından IŞİD'e yönelik ABD bombardımanı nedeniyle evlerini terk etmek zorunda kalan Afgan aileler, Nangarhar eyaletinde bulunan Celalabad civarındaki kamplara sığındı.

Afganistan'da Taliban ve IŞİD arasında süren savaşta iki tarafın çapraz ateşine maruz kalan 200'den fazla aile, Doğu Nangarhar eyaletinde bulunan Khogyani semtindeki evlerini terk etti ve kamplara sığınmak zorunda kaldı.

Afgan ve ABD kuvvetlerinin IŞİD üyelerine ortak operasyonu da Afganları yerinden eden başka bir tehdit oluşturuyor. Aileler son aylardaki ABD bombardımanları nedeniyle Nangarhar eyaletindeki evlerini terk etmek zorunda kaldı.

KAMPTA 6-7 BİN AİLE YAŞIYOR

Yerinden edilmiş köylülerden biri olan Gül Zaman, kampta bulunan herkesin savaş kurbanı olduğunu, köylerinde şu an bombardımanın sürdüğünü, birtakım köylerde birçok evin yıkıldığını, 6-7 bin civarında aileninse şu an bulunduğu kampta yaşadığını belirtti.

Başka bir köylüyse, kaçtıkları dönemde Taliban ve IŞİD çetelerinin birbiriyle savaştığını, daha sonra hükümet güçlerinin IŞİD'e askeri operasyon düzenlediğini, evlerinin yıkıldığını, bombardıman sonucu hayvanların öldüğünü, şimdiyse hiç ev eşyalarının olmadığını söyledi.

BM raporlarına göre Afganistan'da süren savaşta 26 bin 500'den fazla sivil öldü, 49 bin kadar kişi yaralandı.