Afganistan’da saldırı: 100’ün üzerinde asker öldü

Afganistan’da Taliban militanları tarafından bir askeri üsse düzenlenen intihar saldırısında en az 100 askerin öldüğü bildirildi.

Afganistan’da Taliban’ın bir askeri üsse düzenlediği saldırıda en az 100 askerin öldüğü bildirildi.

Afganistan İçişleri Bakanlığı yetkilileri, Meydan-ı Vardak vilayetinde bir askeri üsse önce ateş açıldığını daha sonra bombalı araçla intihar saldırısı düzenlendiğini açıkladı.

Savunma Bakanlığı’ndan ismini vermek istemeyen bir yetkili ise Reuters’a yaptığı açıklamada ölü sayısının 126 olduğunu söyledi.

Sözkonusu bakanlık yetkilisi üssün içindeki eğitim tesisinde meydana gelen patlamada 126 kişinin öldüğü bilgisine sahip olduklarını kaydetti. Saldırıda çok sayıda askerin de yaralandığı belirtiliyor.