Afganistan’da patlamalar: 11 ölü

Afganistan’ın Farah vilayetinde yol kenarına yerleştirilen bir bombanın patlaması sonucu sivilleri taşıyan bir otobüste bulunan 11 kişi yaşamını yitirdi. Celalabad’da da bu sabah çok sayıda patlama gerçekleştiği, patlamaların ardından resmi bir binaya silahlı saldırı düzenlendiği bildiriliyor.

Afganistan’ın batısında bulunan Farah vilayetinde bu sabah yol kenarına yerleştirilen bir bombanın patlaması sonucu sivilleri taşıyan bir otobüsteki 11 kişi yaşamını yitirdi, 31 kişi yaralandı. Saldırıyı henüz üstlenen olmazken, Taliban tarafından gerçekleştirildiği ihtimali üzerinde duruluyor.

Öte yandan ülkenin doğusunda bulunan Celalabad kentinde de bu sabah bir dizi patlama meydana geldi. Reuters’ın haberine göre patlamaların ardından silahlı bir grup bazı dükkanlara ve hükümet binalarına saldırdı.

Saldırının mülteci işleriyle ilgili resmi bir binayı hedef aldığı tahmin ediliyor.

Pakistan sınırı yakınlarında Nangarhar vilayetine bağlı Celalabad’da IŞİD’in son günlerce bir dizi saldırı düzenlediği biliniyor.