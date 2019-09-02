Afganistan'da patlama: 8 ölü

Afganistan'ın batısındaki Farah vilayetinin Anar Dere ilçesinde yol kenarına yerleştirilen bombanın patlaması sonucu 8 kişi yaşamını yitirdi. Aynı saatlerde Afganistan'ın kuzeydoğusundaki Badahşan vilayetinde futbol stadyumunda düzenlenen bombalı saldırıdaysa korucu komutanı General Nazir Ahmad Niyazi ile yardımcısı yaşamını yitirdi. Saldırıları üstlenen olmadı.

Afganistan'ın batısındaki Farah vilayetinin Anar Dere ilçesinde yol kenarına yerleştirilen bomba patladı. Patlama sonucu 8 kişi yaşamını yitirdi.

Farah Emniyet Müdürlüğü sözcüsü Muhibbullah Muhib, gazetecilere yaptığı açıklamada, Anar Dere ilçesinde yol kenarına yerleştirilen bombanın infilak etmesi sonucu 6 sivil ile 2 güvenlik görevlisinin yaşamını yitirdiğini söyledi.

Muhib, bombanın bölgeye Taliban tarafından yerleştirildiğini öne sürdü.

Taliban'dan henüz konuyla ilgili açıklama yapılmadı.

STADYUMA BOMBALI SALDIRI: BİR GENERAL VE YARDIMCISI ÖLDÜ

Afganistan'ın kuzeydoğusundaki Badahşan vilayetinde futbol stadyumunda düzenlenen bombalı saldırıda korucu komutanı General Nazir Ahmad Niyazi ile yardımcısı yaşamını yitirdi.

Badahşan Emniyet Müdürlüğü sözcüsü Sanaullah Ruhani, gazetecilere yaptığı açıklamada, Badahşan'ın merkezi Faizabad şehrindeki futbol stadyumuna yerleştirilen bombanın, korucu komutanı General Nazir Ahmad Niyazi'nin stadyumdan çıkışı sırasında patlatıldığını söyledi.

Saldırıda General Niyazi ile bir korumasının yaşamını yitirdiğini ifade eden Ruhani, bir kişinin de yaralandığını belirtti.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.