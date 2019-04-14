Afganistan’da patlama: 7 çocuk hayatını kaybetti

Afganistan'ın Lagman vilayetinde havan mermisinin patlaması sonucu 7 çocuk hayatını kaybetti.

Afganistan'ın Lagman vilayetinde havan mermisinin patlaması sonucu 7 çocuğun öldüğü bildirildi.

Lagman Valiliği sözcüsü Asadullah Devletzey, basına yaptığı açıklamada, Lagman’ın merkezi Mehtarlam şehrinde havan mermisinin patlaması sonucu 7 çocuğun hayatını kaybettiğini söyledi. Patlamada 8 kişinin yaralandığını ifade eden Devletzey, hastaneye kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğunu belirtti.

Devletzey, havan mermisinin bölgeye Taliban üyelerince güvenlik güçlerini hedef almak için atılmış ancak patlamamış bir mermi olduğunu kaydetti.