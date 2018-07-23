Afganistan'da operasyonlar sürüyor: 25 ölü

Afgan Hava Kuvvetleri, Pazar gecesi düzenledikleri hava saldırısında ve kara operasyonunda en az 25 cihatçının öldürüldüğünü 5’inin yaralandığını açıkladı.

Afganistan ordusu Taliban’a düzenlediği operasyonlara devam ediyor.

Beğlan Valisi Abdul Hai Nemati, ABD ve NATO güçlerinin Beğlan eyaletinin Burka ve Dahana-i Gori ilçelerine insansız hava aracıyla iki saldırı düzenlediğini açıkladı.

Vali Nemati, düzenlenen hava saldırısında 11 cihatçının öldürüldüğünü bildirdi.

Afgan ordusunun gece düzenlediği saldırıların ikincisi Gazne eyaletindeki Çadar Deval ve Sado Tangay köylerine düzenlendi.

Polis yetkilisi Ferid Ahmed Meşal’in yaptığı açıklamada, bölgedeki hava operasyonlarında toplam 14 cihatçının öldürüldüğünü bildirdi.

Ahmed Meşal, öldürülen cihatçıların 6’sının Taliban, 8’inin IŞİD üyesi olduğunu ifade ederken, 5 Taliban üyesinin yaralı ele geçirildiğini söyledi.