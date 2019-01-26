Afganistan'da maç sırasında patlama: 5 ölü, 20 yaralı

Afganistan'ın kuzeyindeki Baglan vilayetinin Tala-u Barfak ilçesinde voleybol maçı sırasında düzenlenen bombalı saldırıda 5 kişinin öldüğü bildirildi.

Afganistan'ın kuzeyindeki Baglan vilayetinin Tala-u Barfak ilçesinde voleybol maçı sırasında düzenlenen bombalı saldırıda 5 kişinin öldüğü bildirildi.

Tala-u Barfak Kaymakamı Abdül Ahmed Ahmedi, basına yaptığı açıklamada, ilçenin Barfak köyünde voleybol maçı yapılacak alana yerleştirilen bombanın, maç sırasında patlatıldığını belirtti.

AA'nın aktardığına göre, saldırıda 5 kişinin yaşamını yitirdiğini ifade eden Ahmedi, 20 kişinin de yaralandığını söyledi.

Ahmedi, Barfak köyünün Taliban kontrolünde olduğunu vurguladı.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.