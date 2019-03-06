Afganistan'da intihar saldırısı: En az 16 ölü

Afganistan'da iki canlı bombanın gerçekleştirdiği saldırıda en az 16 kişi yaşamını yitirdi.

Afganistan'ın Celalabad kentinde yaşanan saldırıda en az 16 kişi yaşamını yitirdi.

AFP'nin haberine göre kentte bulunan havaalanı yakınlarında, bir inşaat şirketinin ofisini hedef alan saldırıların iki canlı bomba tarafından gerçekleştirildiği belirtiliyor.

Saldırıya canlı bombaların yanı sıra iki silahlı saldırganın dahil olduğu, bu kişilerin güvenlik güçlerince öldürüldüğü bildiriliyor.

Özel bir şirketi hedef alan saldırı henüz hiçbir örgüt tarafından üstlenilmezken, saldırının sebebi de bilinmiyor.