Afganistan’da İçişleri Bakanlığı’na saldırı

Afganistan’ın başkenti Kabil’de İçişleri Bakanlığı binası girişinde bombalı araç patlatıldı, patlamanın ardından yaklaşık 10 silahlı saldırganın güvenlik güçleriyle çatışmaya girdiği belirtildi. Saldırıda en az bir polis öldü, beş polis yaralandı.

Afganistan’da İçişleri Bakanlığı’na bombalı ve silahlı saldırı düzenlendi. Başkent Kabil’deki İçişleri Bakanlığı binası girişinde bombalı bir aracı patlatan saldırganların yaklaşık iki saat boyunca güvenlik güçleriyle çatıştığı bildirildi.

Bakanlık girişinde bombalı aracın patlatılmasının ardından yaklaşık 10 silahlı militanın içeri girmek için polisle çatıştığı bildirildi.

Afganistan İçişleri Bakanlığı sözcüsü Necib Daniş saldırıda en az bir polisin öldüğünü ve 5 polisin yaralandığını açıkladı.

Reuters’ın haberine göre bir bakanlık yetkilisi saldırganlardan birinin kendisini bakanlık yerleşkesinde havaya uçurduğunu, bir diğer saldırganınsa bakanlığın gözlem kulesinde direndiğini açıkladı.

Bakanlık binasında bulunan saldırganların girişten uzakta bulunan bakanlığın ana binalarına ulaşamadığını ifade eden yetkili, bunun güvenlik güçlerinin kontrolü sağlamasına yardımcı olduğunu belirtti.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.