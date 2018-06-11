Afganistan'da hükümet binasına saldırı: 12 ölü, 30 yaralı

Afganistan başkenti Kabil'de Kırsal İyileştirme ve Kalkınma Bakanlığı binası girişindeki intihar saldırısında 12 kişinin öldüğü, 30'dan fazla kişinin de yaralandığı açıklandı. Saldırıyı IŞİD üstlendi. Gazni ve Nangarhar vilayetlerinde meydana gelen saldırılarda da ölenler ve yaralananlar var.

Afganistan Kamu Sağlığı Bakanlığı sözcüsü Vahid Majroh Kabil'deki Kırsal İyileştirme ve Kalkınma Bakanlığı binası girişinde yapılan intihar saldırısında 12 kişinin öldüğünü, 30'dan fazla kişinin de yaralandığını duyurdu.

Kabil polis sözcüsü Haşmet Stanekzai de intihar saldırganının yaya olarak geldiği bölgede iş yerinden ayrılan devlet memurlarını hedef aldığını aktardı.

İçişleri Bakanlığı sözcüsü Necip Daniş ölenler arasında devlet memurlarının yanı sıra kadın ve çocukların da olduğunu söyledi.

IŞİD SALDIRIYI ÜSTLENDİ

IŞİD yaptığı açıklamayla saldırıyı üstlendi.

Taliban cumartesi günü Ramazan Bayramı nedeniyle hükümetin örgütle ilan ettiği ateşkese karşılık vererek 3 günlük ateşkes kararı almıştı.

Taliban'ın ateşkes kararının tam olarak ne zaman devreye gireceği belli olmazken, hükümetin ateşkes teklifinin 20 Haziran'a kadar geçerli olacağı belirtilmişti.

GAZNİ VE NANGARHAR VİLAYETLERİNDE SALDIRILAR

Öte yandan ülkenin diğer bölgelerinde de saldırıları düzenlendi.

Gazni vilayetinde yol kenarına konulan bir bombanın patlaması nedeniyle bir münübüsteki 6 kişi öldü. Ölenler arasında kadınlar ve çocukların da olduğu açıklandı.

Vilayet valiliği sözcüsü Arif Nuri saldırıdan Taliban'ı sorumlu tuttu. Nuri ayrıca Gazni'de Taliban ile çıkan çatışmalarda 3 polis le 10 örgüt üyesinin öldüğünü açıkladı.

Nangarhar Vilayeti valiliği sözcüsü Ataullah Hogyani de Celalabad kentindeki İl Eğitim Müdürlüğü yakınında gerçekleşen intihar saldırısında da en az 10 sivilin yaralandığını duyurdu.

Hogyani intihar saldırganı ile birlikte binaya girmeye çalışan diğer 3 intihar bombacısının güvenlik güçlerince vurularak öldürüldüğünü söyledi.

Hogyani, müdürlük yakınlarında bomba yüklü bir aracın da ele geçirildiğini kaydetti. Taliban ve IŞİD üyelerinin aktif olduğu Nangarhar'daki saldırıyı üstlenen olmadı.