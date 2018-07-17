Afganistan'da hava saldırıları: En az 28 cihatçı öldürüldü

Afganistan'da Afgan ve ABD güçlerinin hava saldırılarıyla en az 28 cihatçı öldürüldü.

Afganistan ve ABD güçleri, Afganistan'ın çeşitli yerlerinde hava saldırıları gerçekleştirdi.

Khaama Press News Agency haberine göre Kandahar'daki hava saldırılarında en az 12 cihatçı öldürüldü.

Helmand'da yapılan saldırılarda da en az 16 cihatçı öldürülürken, toplamda 28'in üzerinde cihatçının öldürüldüğü, bunlardan 7'sinin komuta kademesinde olduğu belirtildi.

Afganistan'ın büyük bölümünün Taliban kontrolünde olduğu, ülkede IŞİD ve El Kaide de dahil olmak üzere pek çok cihatçı örgütün faaliyet yürüttüğü biliniyor.