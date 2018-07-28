Afganistan'da ebe okuluna saldırı

Afganistan'ın Celalabad kentindeki bir ebe okuluna düzenlenen saldırıda ikisi saldırgan, üçü güvenlik görevlisi olmak üzere beş kişinin öldüğü açıklandı.

Afganistan'ın Nangarhar vilayetine bağlı Celalabad kentindeki bir ebe okuluna düzenlenen silahlı saldırıda beş kişinin öldüğü bildirildi.

Ebe okulunu hedef alan saldırganlardan biri üzerindeki bombayı patlattı. Daha sonra binaya giren silahlı saldırganlarla güvenlik güçleri arasında saatler süren çatışma yaşandı. Nangarhar Valiliği sözcüsü Ataullah Hogyani saldırıda biri şoför üç güvenlik görevlisinin öldüğünü, yedi kişinin de yaralandığını açıkladı.

Hogyani, öğrenci yurdunun da bulunduğu tesisteki çoğu kadın 63 kişinin kurtarıldığını söyledi.

Ebe okulunun neden hedef alındığıyla ilgili herhangi bir açıklama yapılmazken, henüz saldırıyı üstlenen olmadı. Pakistan sınırına yakın olan bölgede son dönemde IŞİD birçok saldırı düzenlemişti.