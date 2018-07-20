Afganistan'da çatışmalar sürüyor: 8 polis, 18 Taliban üyesi öldü

Afganistan'da son yaşanan çatışmalarda 8 Afgan polisi, 18 Taliban üyesinin öldüğü açıklandı.

Taliban militanları ve Afgan polisi arasında 2 farklı noktada çıkan çatışmada, en az 8 polis ve 18 Taliban üyesi öldü.

Afgan polisinden yapılan açıklamaya göre, Taliban üyelerinin Kunduz ilinin İmam Sahib bölgesinde polis kontrol noktasına düzenlediği saldırıda 8 polis hayatını kaybederken 10 Taliban üyesi öldürüldü.

Saatlerce süren çatışmada 10 polisin ve 12 cihatçının yaralandığını açıklandı.

Aynı saatlerde aynı il sınırları içinde bulunan Çar Dara polisinin Taliban’a operasyon yaptığı öğrenildi. Çar Dara polis sözcüsü İnhamuddin Rahmani yaptığı açıklamada, 8 Taliban üyesinin öldürüldüğünü ve operasyonun hala devam ettiğini bildirdi.

Çar Dara bölgesinde Afgan Hava Kuvvetleri'nin dün düzenlediği hava saldırısında hayatını kaybeden 13 sivil bu sabah defnedildi.

