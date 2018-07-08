Afganistan'da bir ABD askeri öldürüldü

NATO, Afganistan’da saldırıya uğrayan ABD ordusundan bir kişinin öldüğünü, iki kişinin de yaralandığını açıkladı.

NATO, Afganistan’ın güneyinde bugün gerçekleşen bir saldırı sonucu ABD ordusu üyesi bir kişinin öldüğünü, iki kişinin ise yaralandığını duyurdu.

Yapılan açıklamada yaralıların durumlarının sabit olduğunu aktarılırken, saldırının henüz kimin tarafından gerçekleştirildiğinin netleşmediği ifade edildi.

Açıklamada saldırı hakkında detaylı bilgi verilmemesine karşı, polis, basına yaptığı açıklamada, saldırının Tarin Kot kentindeki bir havalimanında gerçekleştirildiğini söyledi.

Yaz gelmesiyle birlikte Taliban ve IŞİD saldırılarında artış olduğu görülüyor.

