Afganistan’da bir ABD askeri ‘içerden saldırı’da öldü

NATO’dan yapılan açıklamada Afganistan’ın başkenti Kabil’de bir ABD askerinin ‘içerden yapıldığı aşikar olan' bir saldırıda öldüğü belirtildi. Bir Afgan askeri tarafından yapıldığı belirtilen saldırıda bir kişinin de yaralandığı açıklandı.

Afganistan’ın başkenti Kabil’de ABD ordusuna bağlı bir askerin “içeriden yapıldığı aşikar olan” bir saldırıda öldüğü, bir askerin de yaralandığı açıklandı.

Afganistan’daki NATO kuvvetlerinden yapılan açıklamada, bir ABD askerinin öldüğü ve bir askerin de yaralandığı saldırının “içeriden biri tarafından yapıldığının aşikar” olduğu belirtildi.

Açıklamada “İlk belirlemeler saldırganın Afgan Ulusal Savunma ve Güvenlik Güçleri’nden olduğunu ve saldırıyı gerçekleştirdikten hemen sonra diğer Afgan güçleri tarafından öldürüldüğünü gösteriyor” denildi.

Geçen ay Afganistan’ın Herat bölgesinde NATO gücüne bağlı bir Çek askeri Afgan güçleri tarafından öldürülmüştü.

İki hafta önce Kandahar’da, NATO komutanı Scott Miller, korumalar tarafından düzenlenen ve Kandahar valisi, istihbarat şefi ve emniyet müdürünün öldüğü saldırıdan yara almadan kurtulmuştu. Saldırıyı üstlenen Taliban, hedeflerinin NATO komutanı Miller olduğunu açıklamıştı.

