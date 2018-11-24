Afganistan’da bir ABD askeri daha öldürüldü

NATO, Afganistan’da bugün bir ABD askerinin daha öldürüldüğünü açıkladı. Yılbaşından beri ülkede öldürülen ABD askeri sayısı 8’e yükseldi.

Afganistan’da NATO misyonuna bağlı bir ABD askeri öldürüldü.

Afganistan’da NATO’nun “Kararlı Destek Misyonu” tarafından yapılan açıklamada bugün ABD ordusuna bağlı bir askerin öldürüldüğü duyuruldu.

Açıklamada askerin kimliğine ve nasıl öldürüldüğüne ilişkin ayrıntıların daha sonra duyurulacağı belirtildi.

Afganistan’da bu yıl içinde öldürülen ABD askeri sayısı 8’e yükseldi. 2001’den beri ülkede öldürülen ABD askeri sayısı ise 2 bin 400’ü geçti.

ABD Savunma Bakanlığı’nın verilerine göre Afganistan’da 14 bin ABD askeri bulunuyor.

ABD'nin Afganistan'da işgalci güç olduğunu belirten Taliban'dan yapılan açıklamada "Afganistan'da tek bir ABD askerine tahammül etmeyeceğiz" denilmişti.