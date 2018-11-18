Afganistan Yüksek Barış Şurası: Taliban ve ABD anlaştı

Afganistan Yüksek Barış Şurası, Taliban yetkilileri ile ABD temsilcisi arasında yabancı güçlerin Afganistan'dan çekilmesi konusunda uzlaşma sağlandığını duyurdu.

Afganistan Yüksek Barış Şurası Başkan Yardımcısı Din Muhammed, başkent Kabil'de yaptığı açıklamada, ABD'nin Afganistan Özel Temsilcisi Zalmay Halilzad'ın Taliban yetkilileriyle ikinci kez görüşerek ülkedeki yabancı güçlerin çekilmesi konusunda uzlaşma sağladığını söyledi.

Taliban ile barış görüşmelerinin birinci etabının çok yakında başlayabileceğini dile getiren Muhammed, yabancı güçlerin çekilmesi, örgütün tutuklu üyelerinin serbest bırakılması ve örgütün kara listeden silinmesinin Taliban'ın başlıca barış şartları olduğunu belirtti.

'DETAYLARDAN HABERİMİZ YOK'

Muhammed, yakın zamanda tutuklu bazı örgüt üyelerinin serbest bırakılmasının beklendiğini ifade etti. Yüksek Barış Şurası'nın, ABD ile Taliban arasındaki görüşmelerin dışında olduğunu söyleyen Muhammed, bu nedenle görüşmelerin detaylarından habersiz olduklarını kaydetti.

Halilzad, geçen haftalarda da Taliban temsilcileriyle Katar'da bir araya gelmişti.