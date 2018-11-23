Afganistan ve Pakistan’da intihar saldırıları

Pakistan’da Çin Konsolosluğunun saldırıya uğradığı saatlerde ülkenin kuzeybatısında da bir pazar meydanına intihar saldırısı düzenlendi. Saldırıda en az 25 kişi yaşamını yitirdi, 20 kişi yaralandı. Afganistan’da da bir askeri üsteki camiye yapılan saldırıda en az 26 kişi öldü, 50 kişi yaralandı.

Pakistan’da bu sabah Karaçi kentindeki Çin Konsolosluğu’na düzenlenen saldırıyla aynı saatlerde ülkenin kuzeybatısında da kalabalık bir pazar yerine intihar saldırısı düzenlendi. Saldırıda en az 25 kişi yaşamını yitirdi, 20 kişi yaralandı.

Yetkililer iki polisin ve üç saldırganın öldüğü konsolosluk saldırısıyla ülkenin kuzeybatısındaki Orakzai’de pazar yerine düzenlenen saldırının birbiriyle bağlantılı olduğuna dair bir işaret bulunmadığını bildirdi. Karaçi’deki konsolosluk saldırısını Belucistan Kurtuluş Ordusu adlı ayrılıkçı örgüt üstlenirken, Orakzai’deki saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

Afganistan’da da Host vilayetinde bulunan bir camiye bombalı saldırı düzenlendi. Cuma namazı sırasında meydana gelen patlamada en az 26 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi. Ölenlerden 10'unun asker olduğu kaydedildi.

İsmail Hel bölgesinde yer alan bir askeri üs içinde yer alan camideki patlamada en az 50 kişi de yaralandı. Saldırıyı henüz üstlenen olmazken, son haftalarda bölgede Taliban tarafından düzenlenen saldırıların arttığı belirtiliyor.

