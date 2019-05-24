Afganistan ve Pakistan'da camilerde cuma namazı sırasında patlama

Afganistan ve Pakistan'da bulunan iki camide cuma namazı sırasında patlama yaşandı. İki patlamada iki kişi yaşamını yitirirken, 28 kişi de yaralandı.

Pakistan'ın Belucistan eyaletinde Cuma namazı sırasında bir camide meydana gelen patlamada 1 kişi hayatını kaybetti, 16 kişi ise yaralandı. Pakistan'ın Belucistan eyaletinin başkenti Ketta şehrindeki Peştun Abad bölgesinde Cuma namazı sırasında Rahmaniye Camii'nde patlama meydana geldi. Patlamada 1 kişi hayatını kaybederken, 16 kişi yaralandı. Polis bölgeyi kordon altına alarak yaralıları hastaneye götürdü. Hastaneye kaldırılan yaralılardan ikisinin durumunun ağır olduğu bildirildi. Olayla ilgili ilk belirlemelere göre, şiddetli patlama yakındaki evlerin camlarını paramparça etti. Patlamanın neden kaynaklandığı henüz belirlenemedi. KABİL'DE CAMİYE SALDIRI Afganistan'ın başkenti Kabil'deki bir camide şiddetli patlama meydana geldi. Afganistan'ın başkenti Kabil'de yer alan bir camiye cuma namazı sırasında saldırı düzenlendi. Afganistan İçişleri Bakanlığı, bir kişinin öldüğünü, 16 kişinin de yaralandığını bildirdi. Sayının artabileceği yönünde haberler basında yer aldı.