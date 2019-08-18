Afganistan: Şii düğününe bombalı saldırı

Başkent Kabil'de şii azınlık mensuplarının düğün törenine yapılan bombalı intihar saldırısında çok sayıda ölü var.

Afganistan'ın başkenti Kabil'de bir düğün salonuna yapılan bombalı intihar saldırısında çok sayıda ölü olduğu bildirildi.

Kentteki, Şii müslüman azınlık mensuplarının katıldığı bir düğün töreni sırasında yapılan saldırı, yerel saatle 22.40'ta (Türkiye saatiyle 21.10) gerçekleştirildi.

El Cezire'nin yayımladığı habere göre, bakanlık sözcüsü Nesret Rahimi, "ne yazık ki, patlama sivil kayıplarına yol açtı" diye konuştu.

Ölü sayısının 60'ın üzerinde olduğu bildirildi.

