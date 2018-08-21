Afganistan Devlet Başkanı'nın bayram konuşması sırasında roketli saldırı

Afganistan Devlet Başkanı Eşref Gani bayram konuşması yaparken başkanlık sarayının da bulunduğu bölgeye roket saldırısı düzenlendi.

Afganistan Devlet Başkanı Eşref Gani bayram konuşması yaparken başkent Kabil'de başkanlık sarayının da bulunduğu diplomatik bölgeye roket saldırısı düzenlendi.

Gani'nin bayram kutlaması için yaptığı konuşma televizyondan canlı yayımlandığı sırada başkanlık sarayı çevresinden patlama sesleri yükseldi. Saldırıya karşı bir helikopterin havalanarak saldırganların üslenip top ve roket ateşi açtığı sanılan binayı vurduğu bildirildi.

BBC'ye konuşan Kabil Emniyeti'nden bir yetkili, bir caminin gerisindeki binaya üslenen top ve ağır makineli tüfek donanımlı üç saldırganın önce başkanlık sarayına ateş açtığını, helikopter destekli operasyon düzenleyen güvenlik güçlerinin binaya girerek saldırganlarla çatıştığını söyledi.

ABD'nin haber ajansı AP, militanların ardından diplomatik bölgedeki NATO üssü ve ABD Büyükelçiliği yönünde ateş açtığını belirtti.

Afgan haber kanalı Tolo'ya göre en az 12 patlamanın duyulduğu diplomatik bölgeyi siyah dumanlar kapladı.

Saldırıda en az 2 kişinin yaralandığı haberi geldi.

Gani'nin kurban bayramı için yaptığı ateşkes çağrısını Taliban reddetmişti.

Bu ay bir bölümünü Taliban'ın bir bölümünü IŞİD'in düzenlediği saldırılar, yüzlerce kişinin canını aldı.