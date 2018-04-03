Afgan ordusu cami vurdu: En az 70 ölü

Afgan ordusu, Kunduz'da cami vurdu. Saldırıda en az 70 kişi hayatını kaybetti.

Afgan askeri helikopterleri Kunduz'da bir camiye saldırı gerçekleştirdi. Olayda en az 70 kişi yaşamını yitirirken, 30 kişi de yaralandı.

Bölge valiliğinden yapılan açıklamada camide "dini tören" sebebiyle bin kadar kişinin toplanmış olduğu söylendi.

Tanıklar caminin medrese olarak da kullanıldığını aktarırken, caminin Taliban üyeleri tarafından kullanılmakta olduğu ve saldırı sırasında orada bulundukları öne sürüldü.

Afgan yetkililer, camide "silahlı kişiler bulunması sebebiyle saldırmayı seçtiklerini" söylediler.

Ordu sözcüsüyse camide dini bir tören olduğunu kabul etmeyerek "burada yalnızca teröristler ve Taliban aktif. Bölgede sivil yok" iddiasında bulundu.