Afgan ordusu 17 Taliban üyesini öldürdü

Afganistan'ın Kunduz bölgesinde, ordu 17 Taliban üyesini öldürdü.

Afganistan ordusu, ülkede artan saldırılara karşı gerçekleştirdiği operasyonları ve denetimleri arttırdı.

Afganistan’ın kuzeyindeki Kuzgun bölgesindeki askeri kontrol noktasına saldırı düzenleyen Taliban, Afgan ordusunun karşı saldırı yapması üzerine geri çekildi.

Afgan polisinden yapılan açıklamaya göre, kalabalık bir Taliban grubu, gece saat 01.30’da İmam Sahib ilçesindeki askeri kontrol noktasına saldırı düzenledi.

Açıklamada, askerlerin karşı saldırısında 17 cihatçının öldürüldüğü, kalan Taliban üyelerinin kaçtığı belirtildi.

İmam Sahib kaymakamı Mahbudullah Sayedi, 3 güvenlik gücünün yaralandığını bildirdi.

Yetkililer, Kunduz bölgesinde barış tesis edilene kadar operasyonlara devam edeceklerini duyurdu.

